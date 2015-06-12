بالصور.. الطرق الصوفية ببنى سويف تحتفل بذكرى مولد السيدة حورية

احتفلت الطرق الصوفية، مساء الخميس، بذكرى مولد السيدة حورية وسط مديح وابتهالات مشايخ الطرق الصوفية داخل الساحة المواجهة للمسجد، وقاموا بتوزيع المأكولات والمشروبات الساخنة على رواد المولد من مواطنى المحافظة.

وانتشرت مجموعات من ضباط وأفراد الشرطة لتأمين المسجد ومناطق الاحتفالية والزائرين، بالإضافة إلى غلق إدارة المرور للشوارع المؤدية للمسجد.

يذكر أن السيدة حورية اسمها زينب الحسينية شرف الدين، ويمتد نسبها إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب.



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