مركز حقوقى: فتيات المنيا يستغثن من تحرش سائقى الميكروباص

رصد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان فى إطار مشروع مناهضة العنف والتحرش الجنسى ضد المرأة انخفاض عدد حالات التحرش الجنسى، بالمنيا مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وقال البيان الصادر عن المركز إن طالبات الجامعة بالمنيا من كل مراكز المحافظة يستغثن من تحرش سائقى الميكروباص بهن، بطريقة مستفزة وانتشار الظاهرة بمواقف الميكروباص بين مراكز المحافظة، بأن السائقين يشترطون ركوب فتيات فى الكراسى المجاورلهم.

وأوضح البيان أن أغلب الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسى تأتى من سائقى التوك توك، التى يشتكى الكثير من الفتيات من محاولة التحرش بهن سواء بالقول أو الفعل.

وطالب محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان كل المسئولين ورؤساء الجهات الحكومية وضع قواعد صارمة للحد من ظاهرة التحرش بالجهات الحكومية وتكثيف حملاتهم على مواقف الميكروباص وضبط جميع السائقين الذين يحاولون التحرش بالفتيات والسيدات، والتحرك بإيجابية لوقف ظاهرة التحرش من سائقى الميكروباص والتوك توك، والقبض الفورى على كل من يقوم بالتحرش من السائقين وتقديمه للنيابة فورا.