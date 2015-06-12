"واتس آب اليوم السابع": مياه الصرف الصحى خطر يداهم أهالى بلبيس بالشرقية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين استغاثة من مياه الصرف الصحى المنتشرة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتى تؤثر سلباً على صحة الأهالى.

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