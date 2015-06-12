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حجز الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة تفجير خط سكة حديد سمنود لتحريات الأمن الوطنى

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حجز الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة تفجير خط سكة حديد سمنود لتحريات الأمن الوطنى حجز الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة تفجير خط سكة حديد سمنود لتحريات الأمن الوطنى
باشر فريق من نيابة شرق طنطا الكلية ضم إسلام الحديدى وفتحى زهران أبو الخير وخالد عبد الودود وكلاء نيابة شرق طنطا الكلية ومحمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا، تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية التحقيقات مع أعضاء الخلية الإرهابية المقبوض عليهم مؤخرا ويتزعمها محام أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة على قضبان السكة الحديد بقرية الراهبين مركز سمنود، وبحوزتهم 4 عبوات ناسفة وسيارة ملاكى ماركة دايو لانوس خضراء اللون.

تم نقل المتهمين والعبوات الناسفة بعد تفكيكها إلى مجمع محاكم المحلة وسط حراسة أمنية مشددة من ضباط المباحث الجنائية والأمن الوطنى وباشر فريق النيابة التحقيقات مع الإرهابيين.

واعترف المتهمون وهم كل من أحمد.ع وشهرته "ماندو" مقيم بسيون، عبد العزيز.ق وشهرته "بيبو"، والمحامى وزعيم الخلية ويدعى "إبراهيم" مقيم بسمنود "والمتهم الرابع" وكنيته "عبد الله" وقائد السيارة ويدعى على.ع، بالاشتراك فيما بينهم وتكوين خلية إرهابية يتزعمها المحامى لارتكاب أعمال إرهابية الهدف منها زعزعة الاستقرار وتدمير الاقتصاد القومى وتعطيل المصالح العامة وقلب نظام الحكم وتفجير المنشأت العامة.

كما اعترف المتهمون فى التحقيقات أمام فريق النيابة بقيام المتهم "المحامى" بالتخطيط لارتكاب أعمالا إرهابية بدائرة مركز سمنود حيث قاموا فيما بينهم باستقلال السيارة المضبوطة بحوزتهم فى الثانية بعد منتصف ليل يوم ضبطهم، وتوجهوا إلى شريط السكة الحديد بنطاق قرية الراهبين مركز سمنود وأثناء زرعهم العبوات الناسفة تصادف مرور عدد من أمناء الشرطة وتمكنوا من ضبطهم والتحفظ على العبوات الناسفة وتفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية والشروع فى تفجير منشآت عامة والإضرار بالاقتصاد القومى وقلب نظام الحكم وتعطيل حركة البلاد، وقررت النيابة العامة حجزهم لحين وصول تحريات الأمن الوطنى.

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مصر 365