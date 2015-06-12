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الطقس لطيف على السواحل الشمالية حار جنوب الصعيد.. والقاهرة 31 درجة

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الطقس لطيف على السواحل الشمالية حار جنوب الصعيد.. والقاهرة 31 درجة الطقس لطيف على السواحل الشمالية حار جنوب الصعيد.. والقاهرة 31 درجة
تشير حالة الطقس اليوم، إلى طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية غريبة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 31 والصغرى 20، ودرجات الحرارة فى الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 ودرجات الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، ودرجات الحرارة فى أسوان العظمى 39 والصغرى 26 درجة.

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