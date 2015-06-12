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نائب جمهورى بالكونجرس:السيسى أرسى علاقات جيدة مع الأقباط واحتوى مشاكلهم

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نائب جمهورى بالكونجرس:السيسى أرسى علاقات جيدة مع الأقباط واحتوى مشاكلهم نائب جمهورى بالكونجرس:السيسى أرسى علاقات جيدة مع الأقباط واحتوى مشاكلهم
أكد جو بيتس عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الجمهورى، أن الإدارة الأمريكية فشلت فى التعامل مع داعش والإرهاب، وقال: "لا نعلم لماذا لا تتصرف الإدارة الأمريكية فى مواجهة داعش، هل ينتظرون مزيدًا من الخراب والدمار ونحاول ككونجرس الضغط؟ ."

وأضاف، خلال كلمة له بالكونجرس الأمريكى: "على الإدارة الأمريكية تغيير هذه السياسية"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى علاقات جيدة مع الأقباط واستوعب مشكلاتهم، مضيفًا: "ننتظر الكثير من السيسى اتجاه حماية الأقليات حتى إن كانوا ملحدين ومستعدين للتعاون معه لتحقيق أهدافه، لأن تحقيق الحرية الدينية ليست مسألة سهلة".

وقال: "إننا من جهتنا فى الكونجرس نؤيد الحريات الدينية وممارسة الشعائر الدينية فى كل مكان، والديمقراطية تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا خاصة فى الشرق الأوسط، ولكن المهم أن نعمل على تحقيق هذا الهدف، وكلنا نعلم أن على الولايات المتحدة الأمريكية عبء كبير لأنها مؤثرة فى العالم كله، وتمتلك القوة العسكرية والمالية لمكافحة أى نوع من إرهاب الجماعات المتطرفة".

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