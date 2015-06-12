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القعيد: من مصلحة مصر تأجيل الانتخابات لحين وصول الشعب لدرجة من الوعى

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القعيد: من مصلحة مصر تأجيل الانتخابات لحين وصول الشعب لدرجة من الوعى القعيد: من مصلحة مصر تأجيل الانتخابات لحين وصول الشعب لدرجة من الوعى
قال يوسف القعيد الروائى والكاتب، إنه من مصلحة تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين وصول الشعب المصرى لدرجة من الوعى والثقافة.

وأضاف القعيد خلال لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربى" مع الإعلامية سوزان الجزامى، أن الانتخابات فى مصر سيئة السمعة بسبب انتشار الفقر، والأمية، قائلاً: "أتخوف من وجود برلمان غير معبر عن إرادة المصريين".

وتابع القعيد: "الهدف من مطالبتى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، هو أنّ تيار مبارك، ورجال الأعمال، والإخوان هم من سيسيطرون على الانتخابات البرلمانية لو تم إجراؤها فى الوقت الحالى"، قائلاً: "توجد حالة موت وفراغ سياسي في مصر".

وأوضح القعيد أن حجم التدخل الأجنبى فى مصر يزداد بعد الثورتين ولا يتراجع، متابعاً أن من يعمل في هذه الدولة فقط هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "مشكلة مصر إن السيسى هو اللى بيشتغل لوحده"، مؤكداً أنه يجب التخلص من الاعتماد على شخص الرئيس.

ولفت القعيد إلى أنّ إلغاء وزارة الإعلام كان قراراً خاطئاً، وأن الدولة لم تستطع معالجته حتى الآن، مشيراً إلى أنّه يجب على الدولة تطبيق القانون بكل حزم على رجال الأعمال لكى يتم تطبيق العدالة الاجتماعية.

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مصر 365

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