طالب ثانوى وراء مقتل طفل البحيرة لرفضه الاغتصاب

نجحت قبل قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى كشف لغز مقتل طفل وإلقاء جثته داخل جوال على شاطئ إحدى الترع بكوم حمادة.

وكانت قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، شهدت أمس الخميس، جريمة قتل بشعة هزت أركان المحافظة بأكملها، بعد العثور على جثة طفل 6 سنوات مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم والأنف وملقاة جثته داخل جوال على حافة ترعة الفلاحين بالبحيرة .

البداية كانت حينما تلقى العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفل مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم والأنف وملقاة جثته داخل جوال على حافة ترعة الفلاحين بقرية الطود، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة.

وأمر اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، ضم العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد مصطفى شلبى رئيس مباحث مركز كوم حمادة، والنقيب محمد عبد الكريم معاون المباحث لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكب تلك الجريمة الوحشية فى أسرع وقت.

وتمكن قبل قليل فريق البحث من كشف غموض الحادث الأليم، حيث تم التعرف على الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "عطية.م.ع"، 6 سنوات، وأن وراء ارتكاب الجريمة شاب طالب بالمرحلة الثانوية ويدعى "محمود.ع.م"، 17 سنة، لرفض الطفل اغتصابه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5439 إدارى كوم حمادة، وباشر قبل قليل المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة مركز كوم حمادة التحقيقات مع المتهم.

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