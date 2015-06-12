محمول موصل بأسلاك كهربائية يثير الذعر بين الأهالى فى أسيوط

تسبب جهاز تليفون محمول موصل بمجموعة أسلاك كهربائية، فى إثارة ذعر المواطنين بمنطقة نفق الأزهر بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جسم غريب داخل نفق الزهراء بالقرب من جامعة أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول مداخل النفق، وتم التعامل مع الجسم الغريب الذى تبين أنه عبارة عن جهاز تليفون محمول موصل بأسلاك.

وتم تحرير المحضر اللازم.

>