إصابة 7 وضبط 15 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الميراث فى بنى سويف

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، مساء أمس الخميس، وتم نقلهم لمستشفى سمسطا المركزى، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 15 شخصا من أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الشنطور، وإصابة عدد من أهالى القرية، وانتقلت قوات الشرطة برئاسة الرائد هشام مكى، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، على رأس قوة أمنية من ضباط وأفراد، وتمكنوا من فض المشاجرة، وضبط 15 شخصا من المشاركين فيها واقتيادهم لمركز الشرطة.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن نزاع على ميراث بعائلة "عبد المعين" تسبب فى وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة، استخدم فيها العصى والشوم والحجارة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخصا من أهالى القرية وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.