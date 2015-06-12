أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 7 وضبط 15 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الميراث فى بنى سويف

Google+ Print
إصابة 7 وضبط 15 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الميراث فى بنى سويف إصابة 7 وضبط 15 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الميراث فى بنى سويف
أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، مساء أمس الخميس، وتم نقلهم لمستشفى سمسطا المركزى، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 15 شخصا من أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الشنطور، وإصابة عدد من أهالى القرية، وانتقلت قوات الشرطة برئاسة الرائد هشام مكى، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، على رأس قوة أمنية من ضباط وأفراد، وتمكنوا من فض المشاجرة، وضبط 15 شخصا من المشاركين فيها واقتيادهم لمركز الشرطة.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن نزاع على ميراث بعائلة "عبد المعين" تسبب فى وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة، استخدم فيها العصى والشوم والحجارة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخصا من أهالى القرية وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365