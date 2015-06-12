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الماجستير للعقيل

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الماجستير للعقيل الماجستير للعقيل
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أحمد العقيل

    حصل الأستاذ أحمد بن سعود العقيل من منسوبي معهد الإدارة العامة بالرياض على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من كلية العلوم الاجتماعية والإدارية -قسم العلوم الإدارية- من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكان عنوان الرسالة: "مساهمة نظم المعلومات الإدارية في تقديم الخدمات للمتدربين بمعهد الإدارة العامة بالرياض".

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