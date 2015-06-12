مركز د. ناصر الرشيد للأيتام بحائل يتعاون مع (هدف)

حائل - خالد العميم

استضاف مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل أمس، مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل (هدف) م. فيصل الجريفاني، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل خالد النويصر، ومدير المركز عبدالعزيز الحميان، وعدد من منسوبي المركز، ضمن برامج ومبادرات هدف للمسؤولية الاجتماعية. وتم خلال لقاء مسؤولي (هدف) بالأيتام عرض برامج الصندوق، وشرح برنامج التدريب الصيفي الخاص بالطلاب وامكانيه استفادتهم من البرنامج، بالإضافة لمراحل البرنامج المتقدمة من خلال استضافة أبناء المركز في الأسابيع المقبلة، وتقديم برامج ومقاييس مهنية تهدف لتوعيتهم وإرشادهم في المجال الوظيفي المستقبلي لهم. إلى ذلك، أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل خالد النويصر أن هذه الجهود والمبادرات ما هي إلا أعمال متواصلة بهدف ترجمة العمل نحو زرع روح العمل لدى الأيتام، فيما أبان مدير مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل عبدالعزيز الحميان أن هذا البرنامج يخلق عملا مختلفا ومتميزا لدى الأيتام في المركز، فهو يساند ويعزز من قيمة العمل.