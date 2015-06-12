خرمي رئيساً لبلدية الدرب والعتيبي لدخنه والمطيري لذيبية والمالكي لغامد الزند

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عدداً من القرارات القاضية بتكليف عدد من رؤساء البلديات وهم: المهندس محمد بن محسن خرمي رئيساً لبلدية الدرب، والأستاذ سفر بن غالب العتيبي رئيساً لبلدية دخنه، فيما شملت القرارات تكليف المهندس محمد بن حزام المطيري رئيساً لبلدية الذيبية التابعة للمنطقة الشرقية، والأستاذ ثامر محمد المالكي رئيساً لبلدية غامد الزند التابعة لمنطقة الباحة، ويأتي صدور هذا القرار في إطار إستراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في إدارة شؤون البلديات في كافة مناطق و محافظات المملكة.