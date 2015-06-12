أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العنود بنت عبدالله ترعى مهرجان الأولى السنوي

Google+ Print
العنود بنت عبدالله ترعى مهرجان الأولى السنوي العنود بنت عبدالله ترعى مهرجان الأولى السنوي

    تنظم الجمعية النسائية الخيرية الأولى يومي السبت والأحد المقبلين مهرجانها السنوي تحت شعار (الخير مع الأولى غير)، بقاعة لازورد بارك حياة، برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة العنود بنت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية الأولى د. هالة الشاعر بأن المهرجان يهدف بشكل أساسي لدعم بناء دار السلام للأيتام، لأن الجمعية أصبحت تركز على رعاية الطفولة المحرومة إلى مرحلة الشباب، بهدف إنشاء جيل قادر على كسر دائرة الفقر بتدخلها المبكر، كما يهدف المهرجان إلى تسويق منتجات الأسر، وتشجيع المواهب الشابة على الإبداع من خلال مسابقة شعار المسحراتي، وتوفير احتياجات المرأة والأسرة تحت سقف واحد. وقالت الشاعر بأن المهرجان يضم أقساما عديدة، فكل ما يخص المرأة ويخص الشهر الفضيل والعيد، من مقتنيات منزلية، فضيات، مفارش، تمور، حلويات العيد، هدايا، محلات ورد وكوش أفراح، أركان لبيع مستلزمات المنزل لرمضان، أثواب رمضانية، مواد غذائية من صنع سيدات البيوت لرمضان، ركن للتمور الرمضانية، ركن حلويات العيد، بالإضافة إلى الأنشطة الفلكلورية خلال أيام المهرجان.

ووجه مجلس إدارة الجمعية، الشكر والامتنان لصاحبة السمو الأميرة العنود على رعايتها لمهرجان الأولى السنوي، وهو المهرجان الثاني الذي تقيمه الجمعية بعد مهرجان التمور الذي أقامته في شهر رمضان الماضي 1435ه، وحقق نجاحاً على مستوى المشاركات والفعاليات والحضور، وكان أيضا برعاية حرم أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية