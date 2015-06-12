العنود بنت عبدالله ترعى مهرجان الأولى السنوي

تنظم الجمعية النسائية الخيرية الأولى يومي السبت والأحد المقبلين مهرجانها السنوي تحت شعار (الخير مع الأولى غير)، بقاعة لازورد بارك حياة، برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة العنود بنت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية الأولى د. هالة الشاعر بأن المهرجان يهدف بشكل أساسي لدعم بناء دار السلام للأيتام، لأن الجمعية أصبحت تركز على رعاية الطفولة المحرومة إلى مرحلة الشباب، بهدف إنشاء جيل قادر على كسر دائرة الفقر بتدخلها المبكر، كما يهدف المهرجان إلى تسويق منتجات الأسر، وتشجيع المواهب الشابة على الإبداع من خلال مسابقة شعار المسحراتي، وتوفير احتياجات المرأة والأسرة تحت سقف واحد. وقالت الشاعر بأن المهرجان يضم أقساما عديدة، فكل ما يخص المرأة ويخص الشهر الفضيل والعيد، من مقتنيات منزلية، فضيات، مفارش، تمور، حلويات العيد، هدايا، محلات ورد وكوش أفراح، أركان لبيع مستلزمات المنزل لرمضان، أثواب رمضانية، مواد غذائية من صنع سيدات البيوت لرمضان، ركن للتمور الرمضانية، ركن حلويات العيد، بالإضافة إلى الأنشطة الفلكلورية خلال أيام المهرجان.

ووجه مجلس إدارة الجمعية، الشكر والامتنان لصاحبة السمو الأميرة العنود على رعايتها لمهرجان الأولى السنوي، وهو المهرجان الثاني الذي تقيمه الجمعية بعد مهرجان التمور الذي أقامته في شهر رمضان الماضي 1435ه، وحقق نجاحاً على مستوى المشاركات والفعاليات والحضور، وكان أيضا برعاية حرم أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.