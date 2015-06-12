دول التعاون قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية وداعمة للشرعية في اليمن

الرياض - واس

أكد وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة ال 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقد بمطار قاعدة الرياض الجوية امس مبيناً أن العمل بقرار 2216 فيه حفاظ على الشرعية في اليمن، وكل الإجراءات التي تقوم بها دول مجلس التعاون وفق عمل دولي ومقررات تم الاتفاق عليها سواء مخرجات مجلس التعاون أو الحوار. وحول سؤال عن الحوار اليمني في جنيف قال العطية:" إن الأشقاء في اليمن أكدوا أن آليات الحوار سواء كان في جنيف أو أي مكان آخر لن يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارا ت مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 2216، مؤكداً أن اليمنيين يستطيعون أن يصلوا إلى نتائج تخدم مصالحهم في اليمن، ودول الخليج داعمة للشرعية ووفرت جميع إمكانياتنا لحماية الشرعية". وفي الشأن السوري أفاد العطية أن دول التعاون تعمل باجتهاد لتحقيق مطالب الشعب السوري، وتراقب الوضع فيها وتدعم المندوبين في الأمم المتحدة للضغط أكثر على المجتمع الدولي للتدخل في الأزمة السورية التي طال أمدها أكثر من 300 ألف ضحية، وما زلنا نعمل ولم نعطِ كل ما لدينا.