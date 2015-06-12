أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"واتس آب اليوم السابع": الأمن يتمكن من تفجير قنبلة بالمحلة وسط فرحة الأهالى

Google+ Print
"واتس آب اليوم السابع": الأمن يتمكن من تفجير قنبلة بالمحلة وسط فرحة الأهالى "واتس آب اليوم السابع": الأمن يتمكن من تفجير قنبلة بالمحلة وسط فرحة الأهالى
أرسل أحد المواطنين للحظة قيام قوات الشرطة بتفجير القنبلة التى عثر عليها بميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمس، وسط فرحة وتهليل الأهالى، للخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7".

وكان أحد المواطنين قد عثر على جسم غريب يشتبه أن يكون قنبلة، مما آثار الذعر والفزع بين المواطنين، وتم إخطار شرطة النجدة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول الجسم وإخلاء الميدان لفحص الجسم لبيان عما إذا كان قنبلة من عدمه، وبفحص الجسم تبين أنه قنبلة وتم تفجيرها وسط هتافات الأهالى مرددين "تحيا ".

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


>- خبراء المفرقعات يفجرون قنبلة بميدان الشون بالمحلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»