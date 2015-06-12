"واتس آب اليوم السابع": الأمن يتمكن من تفجير قنبلة بالمحلة وسط فرحة الأهالى

أرسل أحد المواطنين فيديو للحظة قيام قوات الشرطة بتفجير القنبلة التى عثر عليها بميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمس، وسط فرحة وتهليل الأهالى، للخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7".

وكان أحد المواطنين قد عثر على جسم غريب يشتبه أن يكون قنبلة، مما آثار الذعر والفزع بين المواطنين، وتم إخطار شرطة النجدة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول الجسم وإخلاء الميدان لفحص الجسم لبيان عما إذا كان قنبلة من عدمه، وبفحص الجسم تبين أنه قنبلة وتم تفجيرها وسط هتافات الأهالى مرددين "تحيا مصر".

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- خبراء المفرقعات يفجرون قنبلة بميدان الشون بالمحلة