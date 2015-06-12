بالفيديو والصور.. تشيلى تخطف الأنظار بحفل افتتاح رائع لكوبا أميركا

أقيم منذ دقائق، حفل افتتاح بطولة كوبا أميركا، والتى تستضيفها تشيلى خلال الفترة من 12 يونيو الجارى حتى 4 يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا كرويا بقارة أمريكا الجنوبية.

وتضمن الحفل الافتتاحى الرائع عدة فقرات غنائية راقصة، ولوحات فنية، بالإضافة إلى الألعاب النارية التى غطت ملعب "سانتياجو الوطنى".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الإفتتاحية للنسخة الـ44 لبطولة كوبا أميركا بعد دقائق، بين منتخب تشيلى صاحب الأرض والجمهور ونظيره الأكوادورى.

' target='_blank'>- سانشيز يقود تشيلى أمام الأكوادور المتسلح بفالنسيا بافتتاح كوبا أميركا

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حفل افتتاح كوبا أميركا



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جانب من حفل افتتاح البطولة



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بعض فقرات حفل افتتاح كوبا أميركا



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الفقرة الراقصة فى افتتاح كوبا أميركا على ملعب سانتياجو الوطنى



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جانب من حفل افتتاح النسخة الـ44 لبطولة كوبا أميركا