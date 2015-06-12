افتتاح فرع جديد لنادى روتارى بالجونة وإطلاق مشروع سلامة الطرق

حضر مساء اليوم، الخميس، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس سميح ساويرس، حفل افتتاح فرع نادى الروتارى بالبحر الأحمر ومقره منطقة الجونة شمال الغردقة.

سميح ساويرس خلال افتتاح مادي روتارى فرع الجونة

>ومن جانبه، قالت دينا ناشد، نائب محافظ الروتارى لفرع البحر الأحمر، إن تدشين فرع الروتارى فى البحر الأحمر اليوم ضمن خطة الروتارى للمشروعات والخدمات المجتمعية.

وأضافت نائب محافظ نادى روتارى البحر الأحمر، أن فرع النادى الجديد يتخذ تنفيذ أكثر من مشروع مجتمعى فى البحر الأحمر منها التبرع بالدم والقوافل الطبية فى المناطق النائية والتجمعات البدوية.

وأوضحت أنه تم تدشين وإطلاق مشروع سلامة الطرق لتوعية قائدى الحافلات السياحية والعمل على الحد من الحوادث على الطرق ونزيف الأسفلت وحماية الأرواح والممتلكات مع نشر حملات توعية مكثفة واستهداف طلاب المدارس.

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ترحيب من محافظ نادي روتارى بالمهندس سميح ساويرس

>وقال سميح ساويرس: "إن استضافة الجونة للروتارى وإنشاء أول فرع للروتارى فى البحر الأحمر بمنطقة الجونة تأكيد على دورنا فى خدمة المجتمع ونحن نساهم ونساعد الروتارى فى نشر التوعية لمشروع سلامة الطرق والذى يهدف إلى دعم وتنشيط السياحة باعتبارنا فى البحر الأحمر والجونة نعتمد على السياحة كصناعة أساسية".

وخلال كلمته أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على دور أندية الروتارى فى خدمة المجتمع وأن إنشاء فرع الروتارى فى الجونة هو إضافة مجتمعية لخدمة أهالى البحرالأحمر وأن المحافظة تقدم كل الدعم من أجل إنجاح مشروعات الروتارى التى تخدم أهالى المحافظ".



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المهندس سميح ساويرس يرحب بمحافظ البحر الأحمر فور وصوله



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تكريم عدد من أعضاء الروتارى



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جانب من حفل نادي روتري الجونة



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شعار روتري الجونة