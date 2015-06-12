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نقابة النقل البرى ببلبيس: افتتاح موقف الأحرار نقلة حضارية انتظرناها

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نقابة النقل البرى ببلبيس: افتتاح موقف الأحرار نقلة حضارية انتظرناها نقابة النقل البرى ببلبيس: افتتاح موقف الأحرار نقلة حضارية انتظرناها
أكد سعيد الجوجرى، رئيس نقابة النقل البرى ببلبيس، وعضو اتحاد عمال الشرقية، أن افتتاح موقف الأحرار سيعمل على السيولة المرورية بمدينة الزقازيق والتى تعانى منذ زمن بعيد من وجود المواقف العشوائية داخل المدينة والتى كانت تعيق الحركة المرورية وتؤدى إلى شلل مرورى تام داخل المدينة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ظهر أمس، الخميس، أن الدكتور رضا عبد السلام وافق على إنشاء مجمع مواقف متعدد الطوابق على مساحة 4 أفدنة ضمن 12 فدانًا ملك المحافظة أمام إدارة مرور الشرقية بطريق الزقازيق العصلوجى بلبيس مما يعد نقلة حضارية لم تشهدها المحافظة من قبل، لافتًا إلى أن المحافظ أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء يعقوب إمام، سكرتير عام المحافظة، وعضويته لدراسة مقترح مجمع المواقف المتعدد الطوابق.

وأشار إلى أن الموقف تم تصميمه هندسيًا بحيث تعمل بوابات إلكترونية بنظام الكارت الممغنط مما يضمن توريد أموال المواقف بكل شفافية.

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