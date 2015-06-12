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جمعية ببنى سويف تتبنى مبادرة لتشغيل 102 شاب وفتاة بـ6 مجتمعات ريفية

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جمعية ببنى سويف تتبنى مبادرة لتشغيل 102 شاب وفتاة بـ6 مجتمعات ريفية جمعية ببنى سويف تتبنى مبادرة لتشغيل 102 شاب وفتاة بـ6 مجتمعات ريفية
تبنت جمعية الشباب للتنمية والبيئة ببني سويف برئاسة توني توني محمد تنفيذ مشروع مبادرة لتشغيل الشباب في المناطق الريفية والحضرية، بهدف توظيف قدرات 102 شابا وفتاة، للمشاركة في التنمية المتكاملة داخل 6 مجتمعات ريفية وهى (أهناسيا، بازيد، البدينى، منشأة الأمراء، العواونة، المسيد)، وذلك بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة.

ومن ناحيتها، أوضحت مشيرة زيدان مديرة البرامج بالجمعية، أن المشروع يستمر 13 شهرا ويهدف إلى تدريب الشباب على المشروعات الصغيرة المناسبة لهم، وأيضاً زيادة وعى وثقافة 15 ألف نسمة وخلق اتجاهات إيجابية تساعد على التنمية الزراعية والإجتماعية والحفاظ علي البيئة، وحصول 3 آلاف أسرة علي خدمات فى مجالات (توزيع اسطوانات البوتاجاز، ورغيف الخبز ).

وأشارت عبير كمال مديرة المشروع خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس بمقر الجمعية بمدينة ببنى سويف، إلى أنه من أهم النتائج الملموسة التى تحققت فى المجتمعات المستهدفة، نجاح الشباب المشاركين في تنظيف وتجميل 6 مداخل مدينة وقرية و12 شارع رئيسى و6 مناطق، وكذلك تنفيذ 24 مبادرة للمساهمة فى حل مشكلات المجتمعات المستهدفة، بالإضافة إلي وجود 6 مراكز لدعم التنمية مجهزة داخل مقار الجمعيات بتلك المجتمعات.

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مصر 365