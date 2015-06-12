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مصاب حادث طريق القصير: خرجنا للتنقيب عن الآثار ونفد مننا الطعام فتفرقنا

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مصاب حادث طريق القصير: خرجنا للتنقيب عن الآثار ونفد مننا الطعام فتفرقنا مصاب حادث طريق القصير: خرجنا للتنقيب عن الآثار ونفد مننا الطعام فتفرقنا
كشف مصدر أمنى بمديرية أمن قنا أن التحريات التى قادها العميد أيمن فتحى، رئيس مباحث مديرية أمن قنا، والتى أكدتها أقوال المصاب السيد محمد سليمان فى حادث العثور على 6 جثث على طريق قفط القصير، أنهم خرجوا يوم الأحد الماضى لمدق الفوسفات بطريق قفط ـ القصير للتنقيب عن الآثار.

وأفاد المصدر بأن المصاب أكد فى أقواله أن "محمد . ر . ع" عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة سوهاج، أخبرهم بوجود مقبرة أثرية وقدرة أردنى على فتحها، إلا أن السيارة تعطلت وبعد نفاد الطعام والشراب تفرقوا منذ ثلاثة أيام ولا يعرف عنهم شيئًا.

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