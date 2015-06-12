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نقابة العلميين بالإسكندرية تعلن موافقة الجهات المعنية لبناء نادى الشاطئ

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نقابة العلميين بالإسكندرية تعلن موافقة الجهات المعنية لبناء نادى الشاطئ نقابة العلميين بالإسكندرية تعلن موافقة الجهات المعنية لبناء نادى الشاطئ
حصلت نقابة العلميين بالإسكندرية على التراخيص الخاصة بناء نادى الشاطئ وتم الحصول على موافقة جهاز حماية أملاك الدولة بخصوص اعتماد الخرائط المساحية المبين عليها الموقع المخصص لنادى الشاطئ وجارٍ إرسالها لهيئة العمليات عن طريق الجهات الرسمية تمهيدًا للحصول على الموافقة والشروع فى طرح مناقصة تنفيذ أعمال حاجز الأمواج والحماية البحرية للنادى.

وقال بيان صادر من نقابة العلميين إنه جارٍ توفير الاعتمادات المالية للمشروع، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الدراسات والرسومات اللازمة لإنشاء الحماية البحرية وحاجز الأمواج عن طريق أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإسكندرية والانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لهذا المشروع تمهيدًا لطرحها فى مناقصة عامة لترسية هذه الأعمال لإحدى الشركات.

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