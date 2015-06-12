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محافظ كفر الشيخ: مشاكل الوطن لن تحل إلا بالعلم ونحتاج إلى فكر غير تقليدى لحلها

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محافظ كفر الشيخ: مشاكل الوطن لن تحل إلا بالعلم ونحتاج إلى فكر غير تقليدى لحلها محافظ كفر الشيخ: مشاكل الوطن لن تحل إلا بالعلم ونحتاج إلى فكر غير تقليدى لحلها
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن مشاكل الوطن لن تحل إلا بالعلم ونحتاج إلى فكر غير تقليدى لحل المشكلات، ولا يتأتى ذلك إلا بالابتكار والتفكير خارج الصندوق، وذلك لتقليل التكاليف والخروج من عنق الزجاجة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس علماء ببحوث كفر الشيخ، بحضور الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، لدعم النهوض بمجالات البحث العلمى وربطه بالصناعة واحتياجات البلاد فى المجالات المختلفة، منها الاقتصادية والاجتماعية وربط مناحى الحياة بشبكة كبيرة من العلوم فى مجالات الصناعة والتعليم والتجارة، للنهوض بمستوى الفرد المصرى، ودعم تحويل مصر إلى دولة صناعية فى مصاف دول العالم المصدرة لعلوم الصناعة والأبحاث العلمية، ومضاعفة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

حضر اللقاء اللواء فؤاد فيود رئيس المجلس، والدكتور محمد عبد الصمد الأمين العام وعلى عبد الظاهر أمين عام اللجنة المركزية وفيروز أبو عمر رئيس قطاع الدلتا والدكتور حاتم أبو عالية أمين عام لجنة كفر الشيخ وعدد من الباحثين.

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