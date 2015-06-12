الاجتماع الوزارى لمؤتمر العمل الدولى يدين الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

أدان البيان الختامى للاجتماعى الوزارى بمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى جينيف، الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الأراضي المحتلة جولان سوريا، معبرا عن معارضته للسياسات الإسرائيلية.

واعتمد المشاركون فى الاجتماع الوزاري فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف - بحضور السفير عمرو رمضان رئيس البعثة الدائمة لمصر بالمقر الأوروبي بالأمم المتحدة بجنيف ، ووزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى - البيان الختامي لاجتماعهم ومؤكدين تقديرهم لمبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، بشأن مستقبل العمل في تقريره المقدم إلي المؤتمر في دورته الحالية.

وأكد البيان على التمثيل المناسب للدول حسب المناطق الجغرافية في مجلس الإدارة خاصة البلدان النامية، مقدرا الجهود التي تبذلها المنظمة بشأن دعم أنظمة المعايي، مؤكدا أن خلق الوظائف يجب أن يكون له الأولوية.

كما أكد البيان أن حماية العمل يجب أن يكون علي قدر كبير من الأهمية لتحقيق الاستدامه والنمو، ويقدر المعايير الطارئه لعالم العمل التي تعالج الانتقال من القطاع غير المنظم إلي القطاع المنظم، والتدابير التي قام بها مكتب العمل لصياغة إطار عالمي لما بعد 2015.

وفي نفس الوقت، أكد البيان أنه يدعم كل الجهود التي تهدف إلي دعم الكفاح الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأن تكون القدس الشرقية هي العاصمة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، بدور دول عدم الانحياز

>فى تحقيق العدالة وتوفير الفرص المتساوية قائلة "إن حركة عدم الانحياز لها دور كبير في تحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية والحد من الفقر في العالم"