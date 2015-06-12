وزيرا خارجية الإمارات واليمن يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى المتواجد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض ، وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والقضايا على الساحة اليمنية وتطورات الأوضاع الإنسانية وتداعياتها على النازحين والمتأثرين جراء أعمال العنف والعدوان ضد المدنيين التى تنفذها مليشيات الحوثى وصالح.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمى والدولي.

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