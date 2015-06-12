وزير التخطيط: برنامج قومى لتوسيع وتطوير وإنشاء طرق تمتد إلى 3200 كيلو متر

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن الحكومة تسير فى خطة لتنشيط مناخ الاستثمار للقضاء على مشاكل مثل البطالة وعجز الموازنة، مشيراً إلى وجود برنامج قومى جديد لتوسيع وتطوير وإنشاء طرق تمتد إلى 3200 كيلو متر.

وأشار الوزير، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، إلى أن الفلسفة الاقتصادية القائمة حالياً تختلف عن فلسفة ما قبل ثورة يناير، كما أن هناك إنجازات تحققت فى عدة قطاعات، منها البدء فى إعادة تخطيط أفقر 12 قرية فى الصعيد، موضحاً أن هناك توجهًا كاملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب النمو الاقتصادى.

وذكر وزير التخطيط، أن فرص العمل لن تأتى إلا عن طريق القطاع الخاص المصرى والأجنبى، ولابد من تهيئة الأجواء لمثل هذا الاستثمار، مستطرداً: "كنا فى حاجة ماسة لمشروع قومى يلتف حوله المصريون مثل قناة السويس الجديدة".