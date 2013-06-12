ممدوح إسماعيل ينفي دعوته لفض اعتصام المثقفين بالقوة: "مؤمن بحرية الرأي"

عضو مجلس الشعب السابق: المثقفون أشاروا للمتظاهرين السلميين بالأصابع

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

نفى المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، أن يكون قد وجه الدعوة لفض اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة بالقوة لأنه يؤمن بحرية التعبير عن الرأي دون عنف أو الخروج على القانون، وأنه لم يذهب إلى هناك لهذا الغرض بل لتأييد تطهير وزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي له مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد"، مشيراً إلى أنه لا يعرف وزير الثقافة ولم يقابله أبدا، لكنه ذهب لتأييد سياسته في تطهير وزارة الثقافة و"الجميع حر في رأيه". وتابع: "من قالوا فض الاعتصام هو تحوير من المغرضين لمحاولة إيجاد إشكالية، ورغم انسحاب المتظاهرين سلميا والمؤيدين لسياسة التطهير الذي يتخذها وزير الثقافة، إلا أنهم تعرضوا لسب وقذف وإشارات بالأصابع من المثقفين" حسب قوله.