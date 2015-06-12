ولي عهد البحرين يستقبل مدير عام الأرشيف الوطني

أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بالتعاون بين بلاده ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأكد أن هذا التعاون يعكس الهوية الخليجية الموحدة، والتاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين، ورسوخ العلاقات بينهما وتناميها في مختلف الجوانب.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرفاع بالدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني والوفد المرافق له، بحضور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في المملك، ونوه الأمير سلمان بن حمد، بتدشين التعاون بين مركز عيسى الثقافي والأرشيف الوطني، الذي يعمل على تطوير آليات العمل من أجل الحفاظ على ذاكرة الوطن.