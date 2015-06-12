صندوق الزكاة يطلق حملة لجمع 178 مليون درهم

أطلق صندوق الزكاة أمس، حملته الإعلامية الـ 12 تحت شعار «بين يدك»، بهدف جمع 178 مليون درهم، من شرائح المجتمع المختلفة، وتشجيعهم على أداء هذه الأمانة وتوزيعها على من يستحقها، وفقاً للمصارف الشرعية المقررة.

وذكر الصندوق أن نسبة الزيادة في أموال الزكاة سنوياً تراوح بين 12و15%، وبلغ إجمالي أموال الزكاة خلال الإعلامية والتي تم استهدفها خلال العام الماضي نحو 150 مليون درهم.

وأكد عبدالله بن عقيده المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه الصندوق بمناسبة اطلاق الحملة، أن الصندوق يخطو خطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة، حيث تأتي هذه الحملة الإعلامية 12 التي تم إطلاقها تحت شعار «بين يديك »، للتركيز على الخدمات الإلكترونية والذكية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً مع الثورة التكنولوجية الحديثة، وتوافقاً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق السعادة للمتعاملين.

قنوات

وأعلن الصندوق عن توفير نحو 24 قناة إلكترونية للتبرع ضمن الحملة، حيث يسعى الصندوق خلال هذا العام إلى إبراز جميع الخدمات والبرامج الإلكترونية المتميزة التي يقدمها الصندوق والتي وصلت إلى 56 برنامج إلكتروني، حصلت 5 برامج منها على شهادات مصنف من وزارة الاقتصاد والتي يسرت عملية احتساب ودفع الزكاة في صور عصرية.

وأضاف المهيري أن صندوق الزكاة يعي تماماً أهمية مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة وأنها ضرورة حتمية في تحقيق أهدافه، التي تحمل شعار «رؤية عصرية... لفريضة شرعية»، وذلك تسهيلاً على متعامليه من المزكين لدفع زكاتهم من أي مكان، وفي أي وقت.

ولفت بأن مفهوم العطاء الإنساني تطور عمّا كان عليه في السابق، فالأمر أصبح أشمل وأعمّ من مجرد تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية، ليرتقي مفهوم العطاء الإنساني إلى كيفية إيصال هذه المساعدات والخدمات بمستوى يناسب المتعامل نفسه ويلبي احتياجاته، ويراعي ظروفه والتحديات اليومية التي تواجهه.

إعلانات

وأكد محمد سليمان البلوشي مدير إدارة خدمات المزكين بالصندوق، أن مجموع الإعلانات للحملات الإعلامية لصندوق الزكاة خلال الحملة الحالية، بلغ 6037 إعلاناً، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية 12 تشمل نشر 397 إعلاناً صحافياً عبر الصحف المختلفة، إضافة إلى إعلانات إذاعية تصل إلى 200 إعلان، ستتم إذاعتها طوال الشهر المبارك في أوقات الذروة عبر إذاعات مختلفة، و440 إعلاناً تلفزيونياً عبر قنوات مختلفة، بالاضافة إلى توزيع 5 آلاف نشرة ومطبوعة.

وقال «نسعى إلى جمع 178 مليوناً من خلال الحملة، وتذكير المزكين من مختلف فئات المجتمع بأن الزكاة التي فرضها الله عليهم إنما هي دين لا يسقط عن المزكي، ما دام استوجب ماله كل شروط دفع الزكاة، وذلك واجب على الغني، وحق للفقير».

التجديد والإبداع

ولفت محمد سليمان البلوشي إلى تميز الحملات الإعلامية للصندوق بالتجديد والابتكار والإبداع والشمولية، إذ تختلف كل حملة عن الحملة التي تسبقها، والحملة الإعلامية لهذا العام ما هي إلا تواصل لسلسلة الحملات الإعلامية التي أطلقها الصندوق في الأعوام الـ 11 الماضية، والتي كان لها مردود تفاعلي كبير.

شكر وتقدير

توجه عبدالله بن عقيده المهيري بالشكر والتقدير للمساهمين في رعاية هذه الحملة، وذلك لدعمهم اللامحدود للحملة الإعلامية لصندوق الزكاة لهذا العام، ونشرهم رسالة ورؤية الصندوق لخدمة فريضة الزكاة، ولتجسيدهم مفهوم المسؤولية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية التي ستقوم ببث الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية الخاصة بالحملة خلال الشهر الفضيل بعروض وخصومات مميزة جداً.