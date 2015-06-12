أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ضاحي خلفان يستقبل داعية إسلامياً

Google+ Print
ضاحي خلفان يستقبل داعية إسلامياً ضاحي خلفان يستقبل داعية إسلامياً

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بحضور اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، واللواء عبدالرحمن رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، الداعية الإسلامي الدكتور ذاكر عبدالكريم نايك، يرافقه عارف عبدالكريم جلفار مدير الأنشطة والفعاليات في جائزة دبي للقرآن الكريم.

كما حضر اللقاء العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

واستعرض الداعية ذاكر نايك، أنشطته في الدعوة الإسلامية ونشر الإسلام في عدد كبير من الدول، وعدد الذين أسلموا على يديه، نظراً لأسلوبه الترغيبي والمبسط. وفي ختام الزيارة قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، درعاً تذكارية للشيخ ذاكر الذي أشاد بدوره بما لمسه من حفاوة في الاستقبال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية