ضاحي خلفان يستقبل داعية إسلامياً

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بحضور اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، واللواء عبدالرحمن رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، الداعية الإسلامي الدكتور ذاكر عبدالكريم نايك، يرافقه عارف عبدالكريم جلفار مدير الأنشطة والفعاليات في جائزة دبي للقرآن الكريم.

كما حضر اللقاء العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

واستعرض الداعية ذاكر نايك، أنشطته في الدعوة الإسلامية ونشر الإسلام في عدد كبير من الدول، وعدد الذين أسلموا على يديه، نظراً لأسلوبه الترغيبي والمبسط. وفي ختام الزيارة قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، درعاً تذكارية للشيخ ذاكر الذي أشاد بدوره بما لمسه من حفاوة في الاستقبال.