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عبد الله القاسمي يكرِّم متميزي جامعة الشارقة

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عبد الله القاسمي يكرِّم متميزي جامعة الشارقة عبد الله القاسمي يكرِّم متميزي جامعة الشارقة

كرَّم سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، الطلبة المتميزين من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس، ضمن الفوج الثاني من الدفعة الخامسة عشرة، والبالغ عددهم 56 طالباً.

 وبارك سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي للطلبة المتميزين تفوقهم، مثمناً حرصهم على التفوق والتميز العلمي، بما يخدم ويحقق رفعة مجتمعاتهم. كما تضمن الحفل، تكريم خريجي مركز الشارقة الإسلامي للدراسات والبحوث المالية الإسلامي، حيث تفضل سموه بتكريم طلبة المركز.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور حميد مجول النعيمي، أن جامعة الشارقة استطاعت ببرامجها ومناهجها التعليمية، وأعضاء هيئتها التدريسية الأكْفاء من تأهيل الطلبة، وإعدادهم بالمستوى المتميز، وتأكيداً دائماً على قوة ومكانة الجامعة، والتزامها في تلبية متطلبات الرسالة السامية التي وضعها لها.

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