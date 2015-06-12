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"داعش" فى ذكرى سيطرته على الموصل العراقية: "تقدمنا أكثر مما خططنا"

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"داعش" فى ذكرى سيطرته على الموصل العراقية: "تقدمنا أكثر مما خططنا" "داعش" فى ذكرى سيطرته على الموصل العراقية: "تقدمنا أكثر مما خططنا"
نشر تنظيم داعش الإرهابى، الخميس، شريطًا مصوراً يظهر عملية اقتحام مدينة الموصل فى شمال العراق، أولى المناطق التى سقطت فى وجه هجومه على المدينة فى الذكرى الأولى للسيطرة عليها.

وقال المتحدث فى الفيديو التى تداولته مواقع جهادية تابعة لـ"داعش": "لم يكن فى البال أن التقدم سيكون أكبر بكثير مما خطط له".

وأطلق التنظيم على الفيديو اسم "عام على الفتح"، ومدته 29 دقيقة، ومعظم مشاهده غير منشورة فى أشرطة سابقة، وتتنوع بين عمليات نفذها عناصر التنظيم قبل السيطرة على المدينة، كقتل عناصر من الجيش والشرطة بمسدسات كاتمة للصوت، وصولا إلى الهجوم الذى شنه التنظيم وانهيار القوات العراقية.


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