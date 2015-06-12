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يحيى قدرى:سألت "شفيق" عن سبب منع حواره.. فقال"عبد الرحيم على ما كلمنيش"

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يحيى قدرى:سألت "شفيق" عن سبب منع حواره.. فقال"عبد الرحيم على ما كلمنيش" يحيى قدرى:سألت "شفيق" عن سبب منع حواره.. فقال"عبد الرحيم على ما كلمنيش"
قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه أجرى اتصالاً بالفريق أحمد شفيق رئيس الحزب سأله خلاله عن سبب عدم إذاعة حلقته مع الاعلامى عبد الرحيم على، التى سجلها الفريق بمقر إقامته بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية، ورد عليه شفيق بأنه لا يعلم الأسباب حتى الآن لعدم إذاعة الحلقة لأن عبد الرحيم على لم يتصل به على حد قوله.

وأضاف قدرى لـ"اليوم السابع" أنه تناقش مع شفيق خلال الاتصال حول عدد من الشخصيات المفصولة من الحزب، التى تسعى لتوجيه الاتهامات والتشويش على الحزب ورئيسه الفريق شفيق، لافتاً إلى أنهما اتفقا على تجاهل هؤلاء الأشخاص وعدم إعطائهم مزيد من الأهمية ولا لما يقولونه.


>قناة العاصمة: حوار "شفيق" يذاع قريبا وعرضنا "برومو" الحلقة اليوم

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