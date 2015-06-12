"واتس آب اليوم السابع": حادث مروع على طريق إسكندرية الصحراوى يعيق حركة المرور

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أكد أحد المواطنين وقوع حادث على طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف الطريق وإصابة عدد من المواطنين.

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