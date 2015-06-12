مباحث التموين تنفى تصريحات المتحدث باسم الوزارة عن وجود قنابل بالمبنى

قال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه فى شارع قصر العينى ليس به أى متفجرات، وعبارة عن كيس بلاستك بداخله زجاجة مياه فارغة وبقايا طعام وعبوة مياه غازية، لافتًا إلى أن ما تتردد حول وجود قنبلة بمدخل وزارة التموين غير صحيح.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد الاشتباه فى جسم غريب فى شارع قصر العينى وبعيد عن مقر مدخل الوزير بعدة أمتار، فتم إبلاغ الحماية المدنية وخبراء المفرقات للتعامل مع الجسم الغريب، وتبين أنه كيس يحتوى على زجاجة مياه فارغة وزجاجة مياه غازية، إضافة إلى بقايا طعام بجوار محطة الأتوبيس التى تبعد عن مقر وزارة التموين بعدة أمتار، وليس كما ردده البعض بأنها قنبلة بمدخل الوزير وتم تفكيكها.

وعن تصريحات محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين، حول العثور على قنبلة تستهدف مدخل وزير التموين وتم تفكيكها، أوضح اللواء مدحت عبد الله، أن هذا الكلام يسأل عنه المتحدث الرسمى لوزارة التموين، قائلا: "ليس له أساس من الصحة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أجهزة الأمن نجحت فى تفكيك قنبلة عثرت عليها أمام مدخل مبنى الوزارة.

وأشار دياب، فى تصريحات أمس الخميس، إلى أن القنبلة كانت مخصصة للتفجير عن بعد وكانت تستهدف المدخل الخاص بالدكتور خالد حنفى وزير التموين، موضحًا أن الوزير متواجد حاليًا فى اجتماع مجلس الوزراء، وغير متواجد بالوزارة.

كانت الأجهزة الأمنية اشتبهت فى جسم غريب بشارع قصر العينى بمحيط وزارة التموين، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى محل البلاغ، وبفحص الجسم المشتبه فيه، تبين أنه عبارة عن كيس بلاستيك به كمية من المخلفات، ولا توجد به أى مواد متفجرة، وأمر اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة انتقال خبراء المفرقعات لفحص الجسم، وبانتقال فريق البحث تم فرض كردون أمنى وتعامل ضباط المفرقعات بإشراف اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين من الفحص أن البلاغ سلبى عبارة عن كيس بلاستيك بداخله كمية من المخلفات فقط.