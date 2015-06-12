الأوقاف تُغلق غدًا باب استقبال طلبات المساجد الراغبة بتنظيم اعتكاف برمضان

تغلق وزارة الأوقاف، غدًا السبت، باب التقدم أمام المساجد الراغبة فى تنظيم الاعتكاف فى رمضان المقبل، حيث تم فتحه 6 يونيو.

ويقدم الطلب إلى الإدارة التابع لها المسجد، ويجب أن يشمل اسم المسجد، وعنوانه، ومكان الاعتكاف، وعدد المعتكفين، واسم إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب المعتمد من الأوقاف الذى سيكون مسئولاً عن الجانب الدعوى للاعتكاف، واسم المسئول الإدارى الذى يكون مسئولاً عن الجوانب التنظيمية، وذلك حتى تتمكن الإدارات المختلفة من اعتماد المساجد المناسبة والتصريح لها بالاعتكاف،

وتعلن الوزارة أسماء المساجد التى سيتم بها الاعتكاف فى موعد أقصاه يوم 5 من رمضان 1436هـ، وقالت إنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يفتئت على حقها فى الإشراف الكامل على المساجد أو ينظم دروسًا دعوية بها دون تصريح واعتماد منها.

وحددت وزارة الأوقاف عن 7 ضوابط للاعتكاف فى شهر رمضان المعظم، على رأسها أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، كما ألزمت الراغبين فى الاعتكاف بضرورة تسجيل أسمائهم قبل الاعتكاف.

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