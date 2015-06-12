"الطب البيطرى" بالفيوم: تأكدنا من عدم وجود "لحم حمير" بالمحافظة

شهدت أسواق الفيوم، مساء أمس الخميس، حملة مكبرة شنتها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين على محلات بيع اللحوم بالمحافظة، بعدما عثرت مباحث التموين بالمحافظة أمس الأول على مزرعة لتربية وذبح الحمير وتشفية لحومها وتغليفها.

ومن جانبه، صرح اللواء الدكتور محمد رجائى، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، بأن الحملة انتهت ولم تحرر مخالفة واحدة بوجود لحوم حمير أو غيرها بالأسواق.

وأضاف رجائى، أن الحملة تأكدت من ذبح اللحوم داخل السلخانة، وعدم وجود لحوم غريبة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أن الفيوم لم يعثر فيها على أى لحوم غريبة.

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