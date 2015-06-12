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مصدر:وزير النقل يزور محطة مترو "السادات" اليوم استعدادًا لفتحها للجمهور

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مصدر:وزير النقل يزور محطة مترو "السادات" اليوم استعدادًا لفتحها للجمهور مصدر:وزير النقل يزور محطة مترو "السادات" اليوم استعدادًا لفتحها للجمهور
أكدت مصادر مطلعة، أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل، سيقوم بزيارة محطة مترو أنور السادات اليوم الجمعة، لمراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها لفتح المحطة للجمهور.

وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع"، أن وزير النقل سيقوم بمراجعة نظام الإطفاء الجديد بالمحطة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات التى تم تركيبها على مداخل المحطة استعدادًا لفتحها.

وقالت المصادر، إنه تقرر الاكتفاء بالتعديلات التى تم إجراؤها على نظام الإطفاء، ولن يتم مد تغطية هذا النظام لأرصفة المرج وحلوان بالخط الأول، حسبما طلبت اللجنة الفنية بشركة المترو التى راجعت هذا النظام.

ولفتت المصادر إلى أن نظام الإطفاء لا يغطى المحطة بالكامل، وأنه تم الاستقرار على فتحها وفق وضعها الحالى، بعدما كان مقرر القيام بجميع ملاحظات اللجنة الفنية، نتيجة أن ملاحظات اللجنة يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً.


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