"الوفد": الحزب تجاوز أزمة فؤاد بدراوى ومجموعته ولا قيمة لمقرهم الجديد

قال بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الحزب تجاوز أزمة فؤاد بدراوى عضو تيار إصلاح الوفد ومجموعته، مضيفًا: "تم فصلهم وهم لا يمثلون أى كيان قانونى لشركة أو جمعية أو حزب حتى يكون لهم مقر رئيسى، كما أعلنوا، وبالتالى فإن هذا المقر لن يكون له أى قيمة قانونية".

أضاف الحسامى لــ"اليوم السابع"، أن فؤاد بدراوى ومجموعته عليهم العودة إلى الطريق الصحيح، ودعم الحزب حتى لو من خارجه، وكفى هجومًا عليه أو محاولة لعرقلة مسيرته، خصوصًا فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد حاليًا.

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