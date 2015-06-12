جامعة الأزهر: اعتماد نتيجة امتحانات فرع البنات قبل بداية شهر رمضان

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع البنات، إن نسبة الطالبات المفصولات اللواتى من المقرر أن تتم عودتهن العام الدراسى المقبل لن تتعدى 3% من عدد الطالبات المفصولات خلال العام الحالى، والبالغة أعدادهن أكثر من 400 طالب وطالبة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة جامعة الأزهر لفرع البنات الأسبوع المقبل، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وكانت جامعة الأزهر قد قررت استمرار فتح المدينة الجامعية للبنات طوال أشهر الصيف لطالبات كلية الطب بالفرقة الخامسة والسادسة حتى بداية العام الدراسى المقبل.

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