مباحث الجيزة: ملتح أعطى وجبة السمك المسممة لأفراد شرطة بالدقى

أفاد مصدر أمنى بأن ملتحيا يستقل سيارة مرسيدس وراء واقعة إعطاء وجبة أسماك لأفراد الحراسات التأمينية لأحد البنوك بمنطقة الدقى، فقام الشرطى بوضع جزء من الوجبة لـ"قطة".

وأضاف المصدر أن أفراد الحراسة أكدوا خلال المحضر الذى تم تحريره بقسم الدقى، أن شخصا جاء إليهم قبل صلاة المغرب، وأعطاهم وجبة السمك، وقال لهم "ياجماعة وجبة السمك دى ليكم علشان أنتم بتتعبوا".

وأكد المصدر أن أفراد الشرطة رفضوا أخذ الوجبة، لتناولهم وجبة الغداء قبل الواقعة بساعة، لكنه تركها لهم وغادر المنطقة، فقام أمين شرطة بإعطاء قطة سمكة من الوجبة، فماتت فى الحال.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق غانم مأمور قسم الدقى، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإعطاء وجبة أسماك لأحد أفراد الحراسات التأمينية لأحد البنوك بمنطقة الدقى، فقام الشرطى بوضع جزء من الوجبة لـ"قطة"، وعقب تناول الوجبة توفيت القطة فى الحال، وتبين أن الوجبة كانت تحتوى على سم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.