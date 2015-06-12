إحباط محاولة تهريب أدوية لعلاج الضعف الجنسي بـ350 ألف جنيه بالمطار

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية حاول أحد الركاب والقادم من بريطانيا إدخالها للبلاد بقصد الاتجار وبيعها فى السوق المصرى للاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار ان مامورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب " محمود م خ" حيث غادر البلاد قبل 6 أيام فقط، وبتفتيشه عثر داخل حقائبه على كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج تساقط الشعر والضعف الجنسي والتى قدرت قيمتها بنحو 350 الف جنيه.

امر احمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

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