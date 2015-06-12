زوجة ترفع دعوى طلاق لمحكمة الأسرة: زوجى سافر وأخاف على نفسى من الفتنة

أقامت "نور.ع" أول دعوى طلاق بعد غياب زوجها" تامر.ف" لمده 8 شهور مع والدته للعلاج فى أمريكا من مرض السرطان، واللافت للنظر أن -والدة زوجها هى خالتها – وقالت بدعواها" أخاف على نفسى من الفتنة وأريد الطلاق بعد رفضه الرجوع أو أخذى معه ".

وتابعت الزوجة التى تبلغ من العمر 25 عاما بدعواها: تزوجته وعشت معه أكثر من 3 سنوات وتحملت مرض خالتى ووقفت بجواره ولكنه كان يهتم بها أكثر منى وعندما أشتكى يتهمنى بكراهيتها وبقله الأصل متناسيا أن لدى حقوق قد شرعها الله لى وهو حرمنى منها بكل بساطة.

وأكملت الزوجة ":بعد خلافات ورفض زوجها اصطحابها معهما فى رحله علاج حماتها قرر السفر هو ووالدته، وقال الطبيب المسئول عن علاج خالتى وإقامتهم فى امريكا سيستغرق أكثر من سنة وعندها قرر زوجى أن ينقل أعماله إلى هناك حتى شفاء والدته وعندها قال لى أنه لن ياخذنى معه وعندما اعترضت لم يسمعنى وتركنى وسافر رغم رجائه بان هذا لا يجوز شرعا، وعندما قولت له أنى أخشى على نفسى من الفتنة بسبب امتناعه عنى ضربنى واتهمنى فى شرفى وسافر .

وأكملت :"لجأت لمحكمة الأسرة وأنا أرجو أن يرحمونى وأحصل على الطلاق سريعا وخصوصا بعد سماعى عن القانون الجديد الخاص بإعطاء الزوجة حق الطلاق حال تغيب الزوج 6 شهور .