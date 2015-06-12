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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة على طريق العلمين

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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة على طريق العلمين مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة على طريق العلمين
لقت سيدة مصرعها وأصيب 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق وادى النطرون - العلمين الدولى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 694 ف ق ق قيادة تيسير الهوارى محمد (32 سنة) مهندس مقيم 29 طريق الإسكندرية الصحراوى سيتى فيو القاهرة، وبالطريق المشار إليه فى الاتجاه إلى العلمين وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة الإصلاحات بالطريق، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق ووقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة سعاد الهوارى محمد عبد القادر (37 سنة) ربة منزل مقيمة ذات عنوان قائد السيارة، كما أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة مصاب بخلع بمفصل الكتف الأيسر وماجدة كمال أحمد ( 63 سنة) ربة منزل مقيمة ذات العنوان مصابة بخلع بعظام الترقوة، وياسين مراد ياسين (5 سنوات) مقيم ذات العنوان مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأمينة مراد ياسين (3 سنوات) مقيمة ذات العنوان مصابة بكدمات بالقفص الصدرى وصعوبة بالتنفس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، والتحفظ على جثة المتوفاة بمشرحة المستشفى، وجار تحويل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر الجيزة، وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بمضمون الفحص، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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