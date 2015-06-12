الديناصورات تجتاح الصالات العربية

بعد انتظار دام 14 عاماً تنفس محبو سلسلة أفلام Jurassic Park هذا الأسبوع الصعداء بإطلاق الجزء الرابع من السلسلة الذي يحمل عنوان Jurassic World للمخرج Colin Trevorrow والمنتح Steven Spielberg ومن بطولة Chris Pratt و Bryce Dallas Howard و Vincent D'Onofrio. تدور قصة Jurassic Worldبعد الأحداث الدامية التي تعرض لها منتزه الديناصورات في فيلمJurassic Park على جزيرة Isla Nublar، ويبدو أن حلم مبتكر المنتزه John Hammond تحقق اليوم مع افتتاح منتزه Jurassic World، الذي يبدو أنه يواجه مشكلة في عدم إقبال الناس لزيارته. أمام هذا الواقع، يقرر المسؤولون تدشين قسم جديد بهدف جذب السوّاح ... ويبقى السؤال هل سيعيد التاريخ نفسه؟ إذا قررنا مقارنة Jurassic World بـ Jurassic Park نستنتج أن الجزء الأول هو أفضل بكثير من الجزء الرابع ولكن هذا لا يعني أن الجزء الجديد ليس ممتعاً للمشاهدة بل على العكس. Jurassic World يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.