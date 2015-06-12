إبراهيم الحساوي: "عام الجمر" مختلف ومتنوع

أوضح الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أنه يشارك في بطولة المسلسل الإماراتي "عام الجمر"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، مبيناً أنه انتهى من تصوير مشاهده في الإمارات منذ أيام مع باقة من نجوم الخليج.

وقال الحساوي في تصريح لـ "سيدتي نت": "سأطل على الجمهور في الشهر المبارك في هذا العمل الاجتماعي المتنوع والمختلف، فهو مسلسل تدور أحداثه بداية التسعينات في قالب درامي مشوّق، من تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة: أحمد الجسمي، وعبد المحسن النمر، وزهرة الخرجي، وأمل محمد، وملاك الخالدي، وباسمة حمادة، وريم حمدان.

واعتبر الحساوي أن المسلسل السعودي "طريق المعلمات" الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة عمل جيد ويلامس هموم شريحة هامة في المجتمع السعودي والخليجي وهي المعلمات، مشيراً إلى أنه يلعب دور والد الفنانة هيفاء حسين في العمل حيث يعيش معها في بيت متواضع وينتقل معها لمدينة آخرى بسبب عملها كمعلمة.

يذكر أن "طريق المعلمات" من تأليف بشاير محمد، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: زهرة عرفات، ومروة محمد، وهيفاء حسين، وأميرة محمد، وشيماء سبت، وابرار سبت، وشفيقة يوسف.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"