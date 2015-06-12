مونيا الكويتية بطلة "صندوق الدنيا" ولا تخشى منافسة حليمة بولند

كشفت الفنانة مونيا الكويتية المثيرة للجدل سواء بملابسها أو أغانيها وحتى بأدوارها الجريئة، عن تفاصيل برنامجها الجديد "صندوق الدنيا مع مونيا" المقرر عرضه يومياً خلال شهر رمضان المقبل، عبر شاشتي "روتانا " و "ال بي سي اللبنانية"، مؤكدة أنها ستطل خلال رمضان مستعرضة أهم ملامح الدول العربية بمسابقات تتسم بالسرعة والاستعراضات الراقصة التي صاغ كلماتها بمنظور عصري الشاعر الشيخ دعيج الخليفة بينما لحنها جاسم الشايع.

وقالت مونيا بطلة برنامج "صندوق الدنيا مع مونيا": "الفكرة ببساطة عن مسابقات حول الشعوب كل حلقة نحط الرحال في دولة جديدة لنتعرف على عاداتها وتقاليدها وأهم معالمها ونطرح تساؤلات حولها على المتصل على أن يختار من بينها، حرصنا أن نضع من خلال العمل بصمة جديدة لن نقلد أحداً ولكننا سوف نأتي بشكل جديد ومختلف".

وتابعت: "كلي شغف لخوض التجربة خصوصاً وأنها تروي ظمئي للاستعراض الذي حوربت فيه والجميع على دراية بذلك، رغم أنه لا عيب ولا حرام، أنا طبيبة أسنان وحصلت على الماجستير، أحب الاستعراض وأتمنى أن أثبت وجودي فيه من خلال مقدمة ونهاية البرنامج مع الأسف الاستعراض في العالم كله ياتي بالفلوس أما في الخليج يسبب مشكلات ولكن أتطلع أن نطور الفكرة العام المقبل لنقتحم منطقة الفوازير".

وتوجهت مونيا بالشكر إلى "روتانا" و "lbc" على دعمهما وتبني موهبتها، وأشارت إلى أن "المتصل سيكون أمام ثلاثة خيارات للأسئلة عن طريق ثلاثة صناديق نحضر لنوعية مختلفة من الأسئلة لنبتعد عن التقليدية"، ودافعت الفنانة الكويتية عن فكرتها وقالت إن الجديد هو طريقة تناول الموضوع مضيفة: "في العالم كله 36 فكرة تدور حولها برامج المسابقات والرهان يكون دائماً على التناول وكل مذيع له بصمة تميزه عن غيره".

وكشفت أن المقدمة تتضمن 7 لوحات استعراضية غنائية متنوعة الألوان الفنية ما بين المصري والاسباني والسوداني، مؤكدة أنها مجرد البداية وأن العامل المقبل ستكون القفزة بفكرة فوازير، معتبرة أن القدوة في الفوازير هنا شريهان ونيلي، متوجهة بالشكر إلى الملحن جاسم الشايع على ما بذله من جهد في المقدمة.

وأكدت أن توقيت برنامجها لا يتعارض مع أي عمل آخر، مؤكدة أن لكل مذيعة بصمتها الخاصة ولا يمكنا مقارنتها بحليمة بولند أو بأي إعلامية آخرى وقالت: "حليمة زميلة عزيزة وهي سبقتني في هذا المضمار لا سيما وإني ابتعدت لفترة لظروف الدراسة ويبقى أن لكل فنانة أو مذيعة بصمتها التي تميزها، وعن نفسي لا أخشى المنافسة ولا أحزن لنجاح أحد وأتمنى التوفيق للجميع".

بدوره، قال الشيخ دعيج الخليفة: "سعدت بالإشراف على مقدمة برنامج "صندوق الدنيا" بالكامل حيث توليت صياغة الكلمات بينما طور الملحن جاسم الشايع بعض الألحان القديمة ووضع الإطار العام للموسيقى، وبذلنا في هذا المشروع الفني جهداً كبيراً، خصوصاً وأنه يشكّل طفرة جديدة وأسلوب حديث في برامج المسابقات، لافتاً إلى أنه قام بتوليفها من الفولكلور والتراث لتتناسب وأجواء البرنامج الذي تضم مقدمته 7 لوحات غنائية استعراضية وكاشفاً أن توقيت بث البرنامج في وقت الذروة من الواحدة إلى الثانية صباحاً، ملمحاً إلى أن العمل سيكون له صدىً قوياً خصوصاً بعد إيقاف برنامج هيا الشعيبي وشجون الهاجري.

وأوضح أن الملحن جاسم الشايع وشركة "OK" ميديا دعما البرنامج بشكل كبيرفي التنفيذ والموسيقى، مبيناً أنه قد صاغ سبع لوحات غنائية استعراضية في مقدمة البرنامج سيكون لها واقع جيد عند عرضه، في ظل وجود الخبيرة نهى آرت التي استطاعت أن ترسم ملامح الشخصيات بشكل رائع.

وأشار الخليفة إلى أنه كل عام يراهن على مجموعة من الأعمال أن تترك بصمة لدى الجمهور معتبرها مونيا الحصان الأسود لرمضان المقبل في برامج المسابقات معتبراً أن وجود البرنامج عبر شاشتي "روتانا" و "lbc" سيساهم في تحقيق الانتشار العربي لبطلته وليعرف الجمهور ما يملكه الخليج من طاقات.

في حين قال الملحن جاسم الشايع إن البرنامج تطلب جهوداً كبيرة مشيراً إلى أنه تولى تجديد العديد من الأغنيات والربط بينها بجمل لحنية جديدة لتظهر المقدمة بصورة ترضى الجمهور.

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