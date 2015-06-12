للمرة الأولى.. الفشل يلازم جورج كلوني

بالرغم من النجاح الباهر الذي تحققه أعمال النجم George Clooney منذ بداية مشواره الفني حتى اليوم، يبدو أن لكل شيء هناك مرة أولى، حتى فشل Clooney الذي يستبعده الكثيرون مع نجم بهذه الجماهيرية والشعبية حول العالم.

فقد كشفت صحيفة Hollywood reporter أن فيلم George الأخير الذي حمل إسم Tomorrowland، تسبب بخسائر فادحة لشركة Disney التي أنتجته.

والسبب في ذلك يعود إلى الإيرادات المنخفضة التي حققها العمل منذ بداية عرضه الشهر الماضي، والتي لم تتجاوز الـ 17 مليون دولار أمريكي.

وكشف أحد القائمين على الفيلم ان تكلفة إنتاجه بلغت الـ 180 مليون دولار، كما وصلت تكلفة حملته الدعائية إلى 150 مليون دولار، مما يعني ان الإيرادات التي حققها من خلال شباك التذاكر أدخلت الشركة في خسائر فادحة يصعب تعويضها.

Clooney الذي قام مؤخراً بزيارة إلى مسقط رأسه، لم يعلق على الموضوع بتاتاً، خصوصاً وأن الفيلم سيعرض قريباً في دول اخرى، مما قد يساهم في تعويض خسارته الكبيرة.