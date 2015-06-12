حظك اليوم الجمعة 12-6-2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 12-6-2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين:

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

9- حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين:

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 12-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>مولود برج الحمل يعرف أنه فى داخل نفسه عاطفى وحنون ومرهف الحس، وذلك يبدو متناقضا مع مظهره الخارجى العدائى يشعر أحيانا بأن قدرته على أن يكون حساسا تمثل ضعفا منه يجب ألا يظهره.>شخصيتك محيرة، وتقتنع بعدم إظهار مشاعرك تجاه الآخرين وهذا يفقدك مزيدا من العلاقات فى مجال العمل ويفقدك أحباء كانوا يتمنوا الارتباط بك.>ذاته الحقيقية لغز للآخرين وأحيانا له عميقا فى داخله ويعتقد غالبية المتعاملين معه أنه منفتح على العالم، لكنه عكس ذلك تماما ويملك القدرة على الاحتفاظ بحقيقة مشاعره لنفسه خاصة مشاعر الغضب والحقد.>شخصيتك مبهمة وكتوم هذا ما يساعدك على إنجاز أعمالك بسرعة وبجهد غير عادى، لكنك فى نفس الوقت تخسر الحب.>عندما يحب رجل الجوزاء يحيط حبيبته بالدفء والحماية، ويستطيع أن يعبر عن حبه بألف طريقة ويتودد إلى حبيبه بغرابة، ولكنه لا يغرم بقوة.>أنت إنسان ساحر فى الحب وتعمل الكثير لإنجاح هذا الحب واستمراره، لديك موهبة فى ذلك وعلى الحبيب بث السعادة لك لأنك تحتاج إلى هذا.>رجل السرطان يفهم النساء جيدا ويحس بالمرأة ويشعر بها ويأخذها إلى العالم السحرى، هدفه دائما الزواج من امرأة لطيفة تصبح أما لأطفاله، يبقى طويلا طفلا كبيرا لا يستغنى بسهولة عن الراحة والحياة فى عش هادئ.>يريد أخذ كل المحبين والمقربين إلى عالمه السحرى، خصوصا شريكة حياته ليصنعا معا مستقبل مختلف غالبا سيكون الأفضل.>يحب حماية المرأة التى تستهويه ومن أجلها يفعل أى شىء، ولكن فى المقابل يطلب منها الإعجاب والاستحسان المطلق، ينجذب إلى النساء الجميلات واللواتى يضفن شعاعا إلى دائرة الضوء الذى يحب أن يعيش فيها دائما.>تحب دائما أن تكون فى دائرة الضوء، هذه الدائرة يمكن أن تجلب لك المشاكل، ولكنك فى النهاية حبيب جيد.>مواليد برج العذراء لا يعرفون الغيرة ولا يشك بزوجته أو يلاحقها، لطيف وصبور ومخلص ووفىّ، لكن إذا جرح من الحبيب يتركه فورا دون أن يشعر بالندم، ناجح فى عمله ويحب أن يكون متفوقا.>حبيب وزوج جيد جدا، محب للحياة العائلية وتسعد كل من ترتبط به، وهو لطيف جدا مع الآخرين ويعاملهم باحترام وتودد.>ينجذب مولود برج الميزان إلى الجمال لذلك يتحتم على الطرف الآخر أن يبدو فى كامل أناقته والمحافظة على رشاقة الجسم، رجل البرج يعجب بالمرأة الذكية ويحترمها إلى جانب إعجابه بجمالها.>شخصية مرهفة الحس يزيدها الجمال بهجه، ولكن الجمال وحده لا يكفيه لابد من ذكاء من يتعامل معه، فعلى المحيطين به معرفة صفاته كى يستطيع التعامل معه بنجاح.>رجل برج العقرب ينجذب إلى النساء صاحبات الجاذبية، وإنسان حاد الذكاء يقدر ويحترم المرأة التى تساويه فى التفكير، غيور جدا، من المهم أن تكون شريكة حياته صادقة جدا.>غيرتك قد تجلب لك المشاكل فى العمل.. تجنبها حتى تصل إلى مستوى جيد من الترقى، ولكن مشاكلها ستكون أكثر مع شريكك.>ينجح برج القوس فى جميع المهن التى تتضمن علاقات مع الآخرين، خاصة إذا كانوا من الغرباء، لديه حس عملى، ولذلك ينجح فى المجالات التجارية الخارجية أو بمهنة تجمعه بعملاء من أنحاء العالم، كما يبرع أصحاب البرج فى الاستعراضات الفنية لا يتأثر بالفشل ولا تحطمه الخسارة.>مولود برج القوس ناجح جدا فى عمله، ودائما ما يكون شريكا جيدا فى العمل التجارى، وهو بارع أيضا فى علاقة حبه.>نظرية إنجاز الأعمال بسرعة لا تروق له، يستغل ذكاءه فى إنجاز هذه الأعمال، يحب اكتشاف كل شىء واستنتاج الخلاصة مواليد البرج نجدهم أطباء ومؤرخين ويعملون فى مجال البحث.>شخصية هادئة رصينة، يقوم بفعل أشياء كثيرة بهدوء وينجز أعماله بنجاح تام، حبه متعثر لكنه لا يبدى اهتماما ظاهرا بمن يحب وهذا يعطى مؤشر غير جيد لشريكه.>دهاؤه وذكاؤه ومهاراته تساعده فى إنجاز العديد من المهن اليدوية، لا يتقبل الضغوط التى تزيد من قدرته عمله ومهنته، ينجح نجاحا كبيرا فى مجالات الهندسة والتقنية أفكاره ثورية لكنه يحب العمل الفردى يكره التكرار وكل تجربة تعطيه حماسا جديدا.>شخصية ناجحة جدا فى مجال العمل، لكنه يواجه العديد من المشكلات نتيجة لفرديته وتعامله بحده، ودائما ما تجده نشيطا ومنتجا، لكن علاقاته العاطفية تتطلب منه مزيدا من الجهد للنجاح.>مواليد برج الحوت يملكون حسّا ماليا وينجحون فى عقد الصفقات المالية، يبرع فى المهن الصعبة التى تتطلب التضحية من أجل الغير، الطب مثلا وكل ما يتعلق به من خدمات علم النفس، وقد يبرع فى مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينما.>دائما ما تحاول مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم، لكن يحزنك كثيرا عدم مقابلة هذا بالحب وإنما بالإنكار، لكنك لا تلتفت إلى هذا وتظل تساعدهم وهذا لا يقلل من قدرك بل يزيدك لدى الآخرين.