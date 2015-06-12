استخدام أدوية الحموضة لفترة طويلة يرفع من فرص الإصابة بالأزمات القلبية

نتائج جديدة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، ونشرت على الإنترنت فى 10 يونيو بمجلة “PLOS One”، حيث أفادت بأن الكثير ممن يستخدمون عقاقير الحموضة أو حرقة المعدة لفترة طويلة من الزمن، قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 300000 شخص من البالغين فى الولايات المتحدة الذين يعانون من الحموضة (ارتجاع المرئ).

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية كان مرتفعاً قليلاً بين أولئك الذين يستخدمون "مثبطات مضخة البروتون"، وهى من الأدوية التى تقلل الشعور بالحرقان والحموضة..

وأوضح الباحثون أن أدوية "مثبطات مضخة البروتون" هى مجموعة من العقاقير التى توقف الحموضة والتى تحمل الأسماء التجارية مثل بريفاسيد، برايلوزيك ونيكسيوم، لافتين إلى أن هذه الأدوية، كانت تحتل المرتبة الثالثة للأدوية الأكثر شيوعاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا فى عام 2009.

وأوضح الباحثون أنه عندما يتم وقف الأحماض فى المعدة، يصبح الجسم أقل قدرة على امتصاص بعض العناصر الغذائية، بما فى ذلك الماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين B12، وقد تم ربط أدوية "مثبطات مضخة البروتون" لمشاكل أخرى مثل فقدان الكثافة العظمية والكسور.

ولاحظ معدو الدراسة أن هناك فئة أخرى من الأدوية لم ترتبط بأى زيادة فى خطر الإصابة بالنوبة القلبية ما تسمى بـ"H2 Blockers"، وتشمل هذه الأدوية العلامات التجارية مثل زانتاك، بيبسيد وتاجميت.